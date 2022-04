Finansavisen har blant annet disse sakene torsdag 7. april:



Forslaget til ny småhusplan i Oslo har ført til svært negative reaksjoner. Eiendomsutvikler Terje Tinholt sier byen drives som en østeuropeisk stat med diktatorbeslutninger.

Anders Opsahl, Oslos største utbygger av småhus, mener det er forståelig at det skjer en innskjerping nå.

– Folk flest er nå kastet ut av Oslo for all fremtid, sier Opsahl.



Skiprodusenten Madshus økte omsetningen med hele 60 prosent i fjor, til 302 millioner kroner. Det er ny rekord for selskapet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sanksjonene mot Russland.

Det er bare et nei til russisk olje og gass som vil føre til at bandittregimet under president Vladimir Putin virkelig vil merke sanksjonene.

Finanskalender

Resultat pr. 4. kv.:

Arctic Bioscience: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00

Årsrapport:

Arctic Bioscience, Avance Gas Holding, BerGenBio, Carbon Transition, Everfuel, Fjord1, Frøy, Goodtech, Ice Fish Farm, Lytix Biopharma, NTS, Ocean Sun, Photocure, Salmones Camanchaca

Makro:

Norge: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon februar, kl. 08.00

Kina: Valutareserver mars, kl. 10.00

ØMU: Detaljhandel februar, kl. 11.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Pexip Holding: ARR-oppdatering 1. kv., kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Flyr: Trafikktall mars, kl. 08.00

Norway Royal Salmon: Ekstraordinær generalforsamling, Trondheim, kl. 09.00

SAS: Trafikktall mars, kl. 11.00

DNB Markets: SMB-konferanse, Oslo

Pareto Securities: Gamingseminar, Stockholm

Ekskl. utbytte:

Storebrand