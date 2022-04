Dette skjer i dag – fredag

Vi ender på at Russland vil gjøre mye for å få solgt oljen etter en boikott eller sanksjonsperiode, og det får de best til ved å senke prisen kraftig. Det blir ikke bonanza i offshoresektoren. Ikke denne gangen heller, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Generalforsamlinger

ADS Maritime Holding, ECIT, R8 Property, Seaway7, Ørsted

Årsrapporter

Sparebanken Vest, Zaptec, Schibsted, Scana, Salmon Evolution, Edda Wind, Andfjord Salmon, Eidsiva Energi, AF Gruppen, HydrogenPro, Kid, DOF

Eksklusive utbytte

Aker Solutions (0,20 kroner)

Borregaard (5,00 kroner)

Multiconsult (6,00 kroner)

Wilson (4,50 kroner)

Av andre børsrelaterte hendelser her hjemme tar vi med at Kid legger frem sin oppdatering for første kvartal.

Utenlands legger USAs landbruksmyndigheter (World Agricultural Outlook Board – WAOB) legger frem sin månedlige WASDE-rapport (World Agricultural Supply/Demand Estimates), mens Baker Hughes presenterer sin ukentlige riggtelling (19.00 norsk tid).

Makro, Norge

Salg av petroleumsprodukter og flytende biodrivstoff, 2021

Registrerte jegere, 2021-2022

Byggekostnadsindeks for boliger, mars 2022

Prisindeks for brukte boliger, 1. kvartal 2022

Nasjonalregnskap, februar 2022

Arbeidstillatelser, januar-mars 2022 (UDI)

Familieinnvandringstillatelser, januar-mars 2022 (UDI)

Makro, utenlands

India: Rentebeskjed (06.30)

Japan: Forbrukertillit, mars (07.00)

USA: Grossistlagre, februar (16.00)

Russland: BNP-vekst, 4. kvartal (18.00)

Russland: Konsumpriser, mars (18.00)

Kilder: Trading Economics, Euronext, TDN Direkt, SSB