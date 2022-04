Verdiinvestor David Katz forteller til CNBC at han har kjøpt aggressivt i banksektoren de siste ukene. Sektoren har vist svakhet, som stort sett hele markedet har, men Katz har utnyttet fallet.

– Vi liker bank akkurat nå. Vi tror banker vil dra nytte av stigende renter, sier Katz i Matrix Asset Advisors til CNBC.

Bankene kan få et solid oppsving i marginene takket være stigende renter. Enkelt sagt ligger inntjeningspotensialet i at de tjener mer penger på forskjellen mellom det de betaler kunder for sine innskudd og hva det kan ta betalt for lån.

Banksektoren har imidlertid gjort det tungt hittil i år med bankfond ned rundt 15 prosent siden nyttår. Frykt for resesjon er det som holder investorer unna banksektoren, til tross for at Fed hever rentene for å kjempe mot inflasjonen.

– Vi tror ikke det vil være en resesjon over de neste 12 til 18 månedene. Vi kjøper aggressivt i denne dippen, sier Katz.



– Vi vet ikke om du vil gjøre det godt de neste fire til seks ukene, men vi tror du vil gjøre det meget godt over de neste ni til 12 månedene.



Han anbefaler spesielt BNY Mellon og PNC Financial.

Billig tech-gigant

Katz liker halvlederprodusent Qualcomm som handler bare 11 ganger over fremtidig inntjening, og mener Facebooks morselskap Meta er «sjokkerende billig».

Aksjen har falt 34 prosent hittil i år etter sjokkerende dårlig fjerde kvartal og svakere enn ventet guiding.

– De har en enorm merkevare. Det er ikke sånn at vi elsker ledelsen. Men de har et avhengighetsskapende produkt, og peker på de 3,6 milliarder månedlig aktive brukerne, ifølge tall fra nyttår.



Han tror metavers-investering kan gå to veier.

– Enten kommer metaverset til å fungere og de får avkastning på investeringen, eller så fungerer det ikke. Da vil de kutte de milliarder av dollarene de har planlagt å bruke. Uansett vil aksjen gjøre det vesentlig bedre. Aksjen er helt enkelt altfor billig, sier Katz.