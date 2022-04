Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 11. april

Storbanken Citi mener metaverset kommer til å bli neste generasjons internett, og om åtte år vil metaverse-markedet være på over 100.000 milliarder kroner.

Metaverset vil bli brukt til blant annet arrangementer, annonsering, netthandel, utdanning, helse, turisme og rekruttering.

Alt vi gjør digitalt i dag, vil finne sted i metaverset i 2030, sier Ronit Ghose, global sjef for bank, fintech og digital analyse i Citi.

---

Skyhøye oljepriser har ført til kraftig hopp i flyselskapenes drivstoffutgifter. Bare den seneste måneden har prisen på flydrivstoff steget over 22 prosent. Og på ett år er prisene doblet.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, tror kundene må ta støyten. I og med at alle flyselskapene får samme utfordring, så vil nok prisene komme opp, sier han.

---

20 prosent av de mest shortede aksjene på Oslo Børs er teknologiselskaper. Høyest shortandel er det i Kahoot og Pexip.

Investorene som har satset på kursfall i disse aksjene, har også hatt god avkastning. Pexip har falt 39 prosent i år, mens Kahoot har falt 46 prosent.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Senterpartiet. Odd Roger Enoksen trakk seg som forsvarsminister lørdag, og fredag viste en meningsmåling usle 6,1 prosent oppslutning.

Det alvorlige for Sp og Trygve Slagsvold Vedum er at Enoksen-saken kommer samtidig med at Vedum er ukomfortabel og sårbar i regjeringen. Han får ikke til å være finansminister.

Får ikke Vedum stoppet fallet, kan partiet ende som KrF. Et parti ingen bryr seg om, skriver Hegnar.

Dette skjer i dag – finanskalender

Rapporter

PGS (kvartalsoppdatering)

Eksklusive utbytte

ECIT (0,04 kroner)

Ørsted (12,50 danske kroner)

Makro, Norge (SSB)

Konsumprisindeksen, mars

Harmonisert konsumprisindeks, mars

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars

Produsentprisindeksen, mars

Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Kina: Konsumprisindeksen, mars (03.30)

Kina: Produsentprisindeksen, mars (03.30)

Danmark: Konsumprisindeksen, mars (08.00)

Storbritannia: BNP, februar (08.00)

Storbritannia: industriproduksjon, februar (08.00)

USA: Fed New York, inflasjonsforventninger (17.00)

Kilder: Trading Economics, SSB, TDN Direkt