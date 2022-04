Russlands sentralbank bestemte seg sent fredag kveld på å lette på noen kapitalkontrolltiltak som ble innført for å forsvare rubelen, melder Reuters.

Sentralbanken vil med virkning fra mandag 11. april avskaffe en 12 prosents avgift for å kjøpe utenlandsk valuta via meglere, mens et midlertidig forbud mot å selge utenlandsk valuta til enkeltpersoner vil bli løftet fra 18. april.

Rubelen står mandag ettermiddag i 81,17 mot dollar, og fortsetter dermed svekkelsen etter at sentralbanken fredag kuttet styringsrenten fra 20 til 17 prosent.

Likevel er rubelen sterkere mot dollar nå enn før Russlands invasjon av Ukraina. I dagene rett etter invasjonen var rubelen over 138 mot dollar på det svakeste.

Blant kapitalkontrolltiltak som beholdes er kravet om at russiske selskaper må veksle inn 80 prosent av sine eksportinntekter.