Pengene flommer inn i halvlederfond

Teknologiaksjer har hatt det tøft det siste halvåret, og mange selskaper har mistet betraktelige summer i markedsverdi. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen har falt drøye 15 prosent siden toppen i 2021.

Etterspørselen etter halvledere har økt enormt de siste årene, og salgsvolumene for bransjen har i snitt økt med 20 prosent hver måned det siste året, ifølge Bloomberg.

Til tross for dette har de to største ETFene som fokuserer på halvlederteknologi, iShares Semiconductor ETF og VanEck Semiconductor ETF, begge falt over 20 prosent i år.

Nå kan det se ut som at investorer har begynt å få håpet oppe for teknologiselskaper igjen.

I løpet av årets fire første måneder har investorer investert 6,8 milliarder, nesten 60 milliarder kroner, i ETFer med halvlederteknologi som satsningsområde, skriver Bloomberg.

Til referanse var summen som ble investert i halvlederfokuserte ETFer i løpet hele 2021 på 5,2 milliarder dollar, mens summen for 2020 var på 2,1 milliarder.

Det kan dermed se ut som at investorenes interesse for halvlederteknologi har økt 500 prosent fra i fjor, dersom man skal dømme interessen basert på de investerte beløpene hittil i år.

«Dette er investorer som posisjonerer seg på lang sikt ettersom halvledere er ved konvergensen av flere tematiske etterspørselsdrivere,» skriver adm. direktør i Kelly-ETF, Kevin Kelly, og sikter til områder som elbiler, metaverse og kryptovalutaer.