Innsidekjøp i Elop

Øivind Horpestad, adm. direktør i Elop kjøpte tirsdag 21,488 aksjer for 48 000 kroner tirsdag. COO, Bård Myrstad, kjøpte også et mindre antall aksjer tirsdag for 16 000 kroner.

Etter kjøpene besitter Horpestad og Myrstad henholdsvis 9,038,222 og 4,526,442 aksjer i Elop.

Elop utvikler ultralydteknologi som samler inn, vurderer og overvåker kritiske data fra betongkonstruksjoner