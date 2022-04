Dette skjer i dag – onsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Stigende renter og inflasjon skremmer vettet av investorer . Finansavisens aksjepanel er imidlertid enig om at Oslo Børs er stedet å være nå.

I tillegg anbefaler de flere svenske aksjer og en generell fryktløshet.

Jørgen Erland Pettersson i Krogsveen vil sette rekord med en gigantisk eiendom på Tjøme.

Eiendommen på 26 mål mangler bilvei, men har nesten en kilometer med strandlinje. Den har vært i Zernichow-familien i nesten 100 år.

Salget av hytter til over 10 millioner kroner er tredoblet på fem år. Antallet salg har steget fra 21 i 2017 til 58 i fjor.

Og prisveksten bare fortsetter. En hytte som kostet 15 millioner for to år siden, blir fort solgt for 20 millioner kroner nå.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om NRKs modell med å bygge opp profiler.

Disse personene blir superkjendiser, som så slutter i NRK for å tjene mer ved å leie ut seg selv til NRK. Komikerne har gode tider, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

Oceanteam

Makro:

Japan: Maskinordrer februar, kl. 01.50

Kina: Handelsbalanse mars, kl. 05.00

Spania: KPI mars, kl. 09.00

UK: KPI mars, kl. 10.30

USA: PPI mars, kl. 14.30

Canada: Rentebeslutning, kl. 16.00

Annet:

Oslo Børs: Halv dag

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30

Utenlandske:

JPMorgan