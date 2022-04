Sina Estavi kjøpte i fjor historiens første Twitter-melding som NFT. Den digitale meldingen ble kjøpt for hele 2,9 millioner dollar – nesten 26 millioner kroner.

I disse dager blir NFT-en auksjonert bort og Estavi skal donere bort halvparten av fortjenesten til veldedighet.

Det kan imidlertid se ut som det blir smått med penger på den veldedige organisasjonen. Høyeste bud på Estavis NFT er nemlig nå på bare rett over 6.200 dollar – rundt 54.700 kroner – et verdifall på hele 99,8 prosent på bare ett år.

Fremtidig verdi

Nå sier Estavi at han vurderer å aldri selge NFT-en.

– Dette er det digitale Mona Lisa.



Tidligere har blockchain-gründeren hevdet å ha fått et bud på 10 millioner dollar for tweeten, uten at det har blitt bevist.

NFT: enkelt forklart Non-fungible token: digitalt eierskapsbevis knyttet til en digital gjenstand

Bruker blockchain-teknologi for å sikre at gjenstanden er unik og ikke-piratkopierbar

Ofte knyttet til kunstverk

Den dyreste NFTen var til et kunstverk av en digital kunstner kalt Beeple. Den ble solgt på auksjon til 69 millioner dollar.

– I fjor da jeg kjøpte dette var det svært få som visste hva NFT var. Det er bare én av denne i hele verden. I fremtiden vil folk forstå verdien av det, sier Estavi.



Estavi sier han ikke ville solgt til hvem som helst og at man må være verdig for å kjøpe den.

– En mann som Elon Musk kunne være verdig å kjøpe Twitter-meldingen, sier han.