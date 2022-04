Dra til Grindelwald i Sveits og prøv det som må være en av de dyreste heisturene i verden.

En gullmalt VIP-gondol med plass til åtte, egen lounge og egen entré som kun settes i rotasjon om du booker på forhånd.

Prisen er i stiveste laget: 28.000 kroner for et dagspass for to personer. Hvis opplevelsen frister til gjentakelse koster det deg 165.000 kroner for årspass for to.

– Har du for mye penger, så hvorfor ikke, sier Doris, guide og alpeveteran, idet hun fisker opp en flaske Moët av isbøtten.

