Bergen Carbon Solutions melder lørdag at et luftfilter mellom et container-laboratorium og en produksjonshall er feilmontert, noe som kan ha ført til at potensielt skadelig støv kan ha påvirket åtte arbeidere.

Som følge av oppdagelsen av feilmonteringen måtte selskapet stenge ned produksjonen i de to to arbeidsdagene før påske, mens tester av luft og støv blir gjort, opplyses det.