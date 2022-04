Russlands invasjon av Ukraina har utløst en klappjakt på oligarkenes verdier, fra vestlig hold. Men nå stikker også president Vladimir Putin kjepper i hjulene for oligarkene, etter at han 16. april signerte lovendringer som krever at russiske selskaper avnoterer aksjer i utlandet.

Ifølge Bloomberg kan dette tvinge flere av Russlands aller rikeste, deriblant Vladimir Potanin, Vladimir Lisin og Aleksej Mordashov, til å endre strukturen i virksomheter som delvis eies via aksjer som betaler ut utbytter i utenlandsk valuta.

– Har tjent stort på finansielle friheter

Potanin er største aksjonær i verdens største nikkelprodusent Norilsk Nickel, Mordashov det samme i Russlands fjerde største stålprodusent Severstal, mens Lisin er styreleder i Russlands største stålprodusent Novolipetsk Steel.

– De fleste selskaper og deres hovedaksjonærer som har vært børsnotert eller hatt sertifikater (global depositary receipts – GDR, red. anm.) utenlands har tjent stort på finansielle friheter og økonomiske bånd med Vesten. Ødeleggelsen av det som tok 30 år å bygge rammer dem både direkte og indirekte, sier analysesjef Anton Zatolokin hos Otkritie Broker til nyhetsbyrået.

Storheter som Norilsk Nickel og Lukoil registrerte slike sertifikater i New York, London og Frankfurt fra sent 1990-tall og utover 2000-tallet, og i toppåret 2007 gjennomførte russiske selskaper ifølge Bloomberg børsintroduksjoner for 17 milliarder dollar.

Etter annekteringen av Krim i 2014 har trenden avtatt, og siden den gang har russere foretatt utenlandske noteringer for bare 6 milliarder dollar.

– Har ingenting med politikk å gjøre

Ifølge lovendringen som nå er signert av Putin, må handelen i GDR-er på utenlandske børser stanse ti dager etter at endringen har trått i kraft. Samtidig åpner den for spesialordninger om selskaper ber om tillatelse til å fortsette handelen.

Hittil er det ingen som har bedt om slike spesialordninger, og selv før loven trer i kraft har JPMorgan åpnet for at eiere av sertifikater i russiske selskaper kan stryke disse, melder Reuters med henvisning til to ikke-identifiserte personer som har kjennskap til saken.

Videre har Citigroup åpnet for å stryke GDR-er i En+ Group, der Oleg Deripaska er største eier.

– Lovendringen skader rettighetene for aksjonærer som tror på Russland, har investert i det russiske markedet i mange år og ikke kan eie russiske aksjer direkte. De har ingenting med politikk å gjøre, og det er en sjanse for at deres eierrettigheter helt enkelt går tapt, sa Vladimir Lisin ifølge Bloomberg til den russiske avisen Kommersant tidligere denne måneden.