Eksperter, analytikere, ringrever og meglerhus er alle enige om at vi er i en svært usikker periode.

Vi har fått en invertering av lange og korte renter som ofte er et tegn på at en resesjon er på trappene. Nå er likevel situasjonen annerledes.

Are Haram, redaksjonssjef nyhet i Finansavisen, forklarer hva som skjer i obgliasjonsmarkedet med lange og korte renter akkurat nå.

Federal Reserve forsøker å balansere det nødvendige jerngrepet på markedet, samtidig som de må på med silkehanskene for ikke å sende økonomien i en resesjon. Det går mot hele åtte rentehevinger i år for å få kontroll på den brennhete inflasjonen.

Jan Hatzius Bloomberg

Goldman Sachs-analytiker Jan Hatzius sier i et notat at hans analyser av tidligere G10-episoder viser at innstrammingen vi går mot gir økt sjanse for resesjon.

– Vi ser mulighet for resesjon på rundt 15 prosent innen de neste 12 måneden og 35 prosent innen 24 måneder, sier Hatzius.



Elleve av fjorten ganger Fed har strammet inn økonomien har en resesjon kommet innen to år, ifølge notatet.

– Hvis vi ser på historien er det en smal sti Fed må gå på som fører til myk landing, sier Hatzius.



Netthandelen falt i mars og det kan være et signal på at forbrukertilliten faller. Både Walmart og Costco har steget markant den siste tiden – også det et tegn på at forbruket faller, og at inntektene heller går til nødvendige varer.

– Jeg tror det mest sannsynlige utfallet er at vi går mot en periode med stagflasjon, sier Ray Dalio, grunnlegger av verdens største hedgefond Bridgewater Associates.

– Du må skjønne hvordan du bygger en portefølje som passer til det vi går mot.



