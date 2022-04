Musk villig til å grave dypt i egen lomme for å kjøpe Twitter

Hele 15 milliarder dollar er beløpet Tesla-sjef Elon Musk ønsker å bidra med til oppkjøpet av Twitter, skriver Reuters. Musk har også engasjert Morgan Stanley for å hente inn ytterligere 10 millarder dollar i gjeld for å finansiere oppkjøpet.

Forrige uke annonserte Musk at han ønsker å ta Twitter privat, og tilbydde i den anledning 54,2 dollar per aksje, hvilket verdsetter Twitter til 43 milliarder dollar. Styret i Twitter har per dags dato ikke godtatt budet, og det ventes at Musk planlegger å øke budet til 60 dollar per aksje, skriver Reuters.