Kursslakt i etterhandelen etter skuffende kvartalsrapport fra Netflix

Netflix rapporterte en netto nedgang i abonnementer etter at de gikk ut av det russiske markedet. Netto endring i antall abonnementer i det Nord-Amerikanske markedet var også under analytikernes forventinger. Det er for øvrig første gang på over 10 år at Netflix har en nedgang i antall abonnementer i et kvartal.

Nøkkeltall fra Netflix sin kvartalsrapport fra Q1:

Driftsinntekter: $7.87 milliarder mot forventede $7.95 milliarder.

Resultat per aksje: $3.53 mot forventede $2.91.

Netto abonnementer: -200,000 mot forventede +2.51 millioner.

I etterhandelen på Wall Street blir kursen til Netflix slaktet, og 22.20 (norsk tid) faller aksjen over 22 prosent.

Aksjekursen til Netflix har falt enormt i 2022 og er ned over 40 prosent.