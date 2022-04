Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser onsdag at det i mars ble nettoinnløst andeler i verdipapirfond for 4.235 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av mars i 1.728 milliarder kroner, etter et oppsving på over 13 milliarder i løpet av måneden. Forvaltningskapitalen er likevel ned over 81 milliarder kroner siden nyttår, trass i nettotegning på 14 milliarder kroner.

Aksjefond sto ved utgangen av mars for 997 milliarder kroner av forvaltningskapitalen, det vil si nesten 40 milliarder mindre enn ved årsskiftet.

Med 23 milliarder kroner i nettotegning i samme periode snakker vi derfor om nesten 63 milliarder kroner i verdifall på aksjefond hittil i 2022.

Kjøpte aksjer, solgte renter

Aksjefond fikk i mars en nettotegning på 4.621 millioner kroner, mens rentefond ble innløst for netto 8.101 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond, obligasjonsfond og «andre rentefond» nettoinnløst for henholdsvis 3.251, 1.708 og 3.143 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for henholdsvis 704 og 52 millioner kroner.

Proffene solgte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 584 millioner kroner i mars. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» nettotegnet norske personkunder for 1.610 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 4.962 millioner kroner i mars, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 300 millioner kroner.

Nettotegnet i mars-uroen

Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 66 millioner kroner i det som ble en turbulent måned på verdens børser. Gjennom pensjonsmidler ble tegnet personkundene seg for netto 2.079 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 2.019 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 457 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, innløste norske personkunder for netto 214 millioner kroner i mars. Via pensjonsmidler innløste de for netto 493 millioner kroner.

Til slutt innløste norske institusjoner rentefond for netto 6.668 millioner, mens utenlandske kunder nettoinnløste rentefond for 726 millioner kroner.