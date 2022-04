Alle meningsmålinger peker mot gjenvalg for Emmanuel Macron når andre runde i det franske presidentvalget går av stabelen førstkommende søndag. Men i forkant av dagens TV-debatt – den eneste før franskmennene går til urnene, blir advarslene om at markedene undervurderer risikoen for Marine Le Pen-seier stadig flere, melder Bloomberg.

– Det vil bli en fryktelig dag for markedene. Jeg tror fortsatt at Macron vinner, men målingene som kommer etter debatten vil bli avgjørende, sier trader Eric Hassid hos Aurel BGC i Paris.

Et gjennomsnitt av målinger viser at Macron leder over nasjonalisten Le Pen med 55,7 vs. 44,3 prosent, men minnene går tilbake til 2016 da investorer ble tatt kraftig på sengen av det sterke populist-sentimentet da britene stemte Storbritannia ut av EU og amerikanerne valgte Donald Trump til president.

Frykter «Black Monday»

Nyhetsbyrået karakteriserer en Le Pen-seier som antakelig et enda større sjokk enn Brexit, da Macron har et større forsprang nå enn de britiske EU-tilhengerne den gang. Videre var utfallet av 2017-valget og første runde i år veldig i tråd med franske meningsmålinger i forkant.

– Det blir en «Black Monday» i aksjemarkedet hvis Le Pen vinner, med Stoxx 600 sannsynligvis ned 6 prosent og franske CAC 40 mer enn det, sier forvalteren av Strategic Europe Quality Fund hos Eric Sturdza Investments, Ludovic Labal.

Barclays-strateger forventer ifølge et notat onsdag minst 5 prosent børsfall ved Le Pen-seier, uten at de ser noen grunn til å få panikk nå.

Euro/dollar-paritet?

En annen advarsel går ut på at euroen kan svekke seg til paritet mot dollar de neste månedene. Investeringsdirektør Stephane Monier hos forvalteren Lombard Odier anbefaler ifølge Bloomberg bekymrede investorer å redusere eksponeringen i euro til fordel for dollar. EURUSD-krysset står onsdag ettermiddag i overkant av 1,08.

Samtidig understreker nyhetsbyråets kilder at de fulle konsekvensene av en Marine Le Pen-seier ikke vil bli synlige før etter valget til nasjonalforsamlingen i juni. Først da blir det klart om hun har flertall for sine forslag.

Le Pen tar ikke lenger til orde for en EU-exit, men foreslår en folkeavstemning om grunnloven kan endres til å sette fransk lov over EU-lover. Hun vil – i motsetning til dagens lovverk – også gjenopprette permanent grensekontroll i Schengen, samt kutte Frankrikes finansielle bidrag til EU.