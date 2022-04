Solopptur, mer Yme-trøbbel og brasiliansk milepæl for Equinor

Norsk Solar er dagens børsvinner etter meldingen om vekstmål og en ny finansieringsplan. Vi snakker med konsernsjef Øyvind L. Vesterdal. Det blir også dagens aksjetips der du får høre om et meglerhus som har troen på tek-aksjer igjen. Vi ser også nærmere på en brasiliansk milepæl for Equinor, nye Yme-problemer for Okea og overraskende gode tall fra Noreco. 20.04.2022