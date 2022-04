De etterlengtede tallene for første kvartal i 2022 er klare.

Selskapet tjente 3,22 dollar pr. aksje. Videre hadde selskapet en omsetning på 18,76 milliarder dollar, en økning på 81 prosent fra samme kvartal i fjor.

Konsensusforventningene var på 2,26 dollar pr. aksje, og 17,80 milliarder dollar i omsetning, ifølge CNBC.

Majoriteten av omsetningen besto av inntekter fra bilsalg, som endte opp på nesten 16,9 milliarder dollar. Dette tilsvarer en økning på hele 87 prosent fra samme kvartal i fjor.

Tidligere denne måneden meldte selskapet at de hadde levert over 310.000 biler i første kvartal, mot omtrent 185.000 bilder fra første kvartal i 2021. Videre produserte selskapet 305.000 biler, mot 180.000 biler første kvartal i 2021.

«Vi planlegger å øke produksjonskapasiteten vår så raskt som mulig. Over en flerårig horisont forventer vi å oppnå 50 prosent gjennomsnittlig årlig vekst i billeveranser. Veksthastigheten vil avhenge av utstyrskapasiteten vår, operasjonell effektivitet og kapasiteten og stabiliteten i forsyningskjeden. Våre egne fabrikker har driftet med ledig kapasitet i flere kvartaler ettersom forsyningskjeden har vært en begrensende faktor, noe som sannsynligvis vil fortsette gjennom resten av 2022», skrives det i oppdateringen.

Tesla falt 5 prosent under dagens handel, men har nå hentet seg inn; aksjen er i skrivende stund opp 5 prosent på etterhandelen.

Roth Capital Partners-analytiker Craig Irwin mener mener selskapet er enormt overpriset, og setter sitt kursmål for aksjen omtrent 75 prosent under dagens kurs, ifølge Fox Business.

«Tesla er et flott selskap og har transformert hele bilindustrien, men er priset høyere enn Toyota; et selskap som solgte over 9 millioner biler i fjor», sier Irwin.