Beige Book: Moderat økning i økonomien i USA

Den økonomiske aktiviteten har økt i moderat tempo siden midten av februar. Bedrifter fortsatte å slite med høyere kostnader på innsatsfaktorer, mens etterspørselen etter arbeidere forble sterk.

Det skriver Federal Reserve i sin regionale økonomiske rapport, Beige Book.

Privat forbruk økte innen detaljhandel og ikke-finansielle tjenester, støttet av en nedgang i antall covid-19-tilfeller over hele landet.

Produksjonsaktiviteten var generelt solid i alle distrikter, men forsyningskjedeproblemer, et stramt arbeidsmarked og høyere innsatskostnader fortsatte å forstyrre bedriftenes evne til å møte etterspørselen.

Sysselsettingen økte i moderat tempo og etterspørselen etter arbeidere fortsatte å være sterk i de fleste distrikter og industrisektorer. Rekrutteringen ble imidlertid holdt tilbake på grunn av mangel på tilgjengelig arbeidskraft, men flere distrikter rapporterte moderate forbedringer. Mange bedrifter oppga at personalomsetningen var høy, ettersom arbeidere dro til jobber med høyere lønn og mer fleksible arbeidsplaner.

Jevn etterspørsel etter arbeidere fortsatte å drive sterk lønnsvekst, spesielt for de arbeiderne som var villige til å bytte jobb. Inflasjonspress bidro også til høyere lønninger, men bedriftene rapporterte også at høyere lønninger knapt bidro til å fylle ledige stillinger. På den annen side mente noen at det var tidlige tegn på at lønnsveksten hadde begynt å avta.

Når det gjelder priser, var inflasjonspresset fortsatt sterkt og selskapene fortsatte å velte høyere innsatskostnader over på kundene.

Bedriftene som var spesielt utsatt for høyere kostnader, som kostnader til metaller, transport og personell, var industribedrifter.

Krigen i Ukraina førte til høyere kostnader for energi, metaller og landbruksråvarer, mens nedstengninger som følge av covid-19 i Shanghai forverret forsyningskjedeproblemene.

Selv om selskapene kunne velte kostnader over på kundene som følge av sterk etterspørsel, var det enkelte distrikter som noterte negative salgseffekter på grunn av høyere priser. I tillegg forventer bedrifter i de fleste distrikter at inflasjonspresset vil fortsette i de kommende månedene.

TDN Direkt