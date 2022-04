Én uke før kvartalsfremleggelsen til Europris, senker Pareto Securities forventningene til kursutviklingen for aksjen.

Europris har hatt en tøff start på Oslo Børs i år, hvor aksjen har falt 20 prosent – etter å ha gått som en kule under pandemistengt grensehandel.

Da Norge stengte ned 12. mars 2020, ble Europris-aksjen omsatt for 26 kroner på Oslo Børs. Siden steg aksjen til en topp på 71 kroner notert 17. januar i år under omikronbølgen – noe som tilsvarer en oppgang på 173 prosent under pandemien.

Etter gjenåpningen av grensene, har aksjen falt til snaut 57 kroner torsdag på Oslo Børs.

Europris er Norges største lavpriskjede målt i salg, og selger egne og andres merkevarer gjennom et nettverk av 264 butikker.

Fortsatt solid gevinst

I en fersk oppdatering torsdag opprettholder Pareto Securities kjøpsanbefalingen på Europris, men senker oppsidepotensialet for aksjen, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har nedjustert vekstforventningene til Europris, og senker derfor kursmålet på aksjen til 75 kroner, fra tidligere 85. Til tross for sablingen av kursmålet, øyner meglerhuset fremdeles en solid gevinst på drøye 32 prosent i aksjen.

Torsdag har også DNB Markets kommet med en oppdatering på Europris. Meglerhuset gjentar kursmålet på 73 kroner for Europris og mener verdsettelsen er attraktiv.

Lavere lønnsomhet

Pareto Securities venter at lønnsomheten i Europris vil falle ytterligere med økende grensehandel etter gjenåpningen. I sin oppdatering skriver meglerhuset at «Selv om Europris har en attraktiv posisjon som lavprisforhandler, tror vi produktkategorier som utemøbler og leker vil rammes».

Meglerhuset venter omsetning og EBITDA i første kvartal tre prosent over konsensus, selv etter negative estimatrevideringer.

«Svake markedsdata så langt for første kvartal, et svakere Lekekassen-bidrag, negative sesongvariasjoner og grensehandelseffekter er noen av de relevante faktorene», skriver meglerhuset, ifølge nyhetsbyrået.