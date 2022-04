Varsler aggressive renteøkninger

Den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell uttalte torsdag at aggressive renteøkninger er sannsynlig allerede neste måned for å få ned inflasjonen. Inflasjonen ligger på rundt 8,5 prosent for tiden, i følge CNBC.

«Målet vårt er å bruke våre verktøy for å få etterspørsel og tilbud tilbake i takt, slik at inflasjonen går ned uten at det medfører en resesjon. Jeg tror ikke du vil høre noen i Fed si at det kommer til å bli enkelt. Det kommer til å bli veldig utfordrende», sa Powell i følge CNBC.

Powell antydet at styringsrenten kan bli økt med 0,5 prosentpoeng i mai. Det er den kjappeste renteøkningen på over 40 år, i følge CNBC.

«Det kan være at den faktiske inflasjonstoppen var i mars, men det vet vi ikke, så vi kommer ikke til å regne med det. Vi kommer virkelig til å heve nivåene raskt og komme tilbake til nivåer som er mer nøytrale og stramme... hvis det er passende å komme se dit», sa Powell i følge CNBC.