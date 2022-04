Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 22. april

Enda et plastgjenvinningsselskap er klart for Oslo Børs. Danske Waste Plastic Upcycling ble lokket til Oslo av «norsk prising», men kun tre norske investorer deltok i emisjonen ved børsnoteringen.

I emisjonen ville selskapet hente mellom 25 og 100 millioner kroner. Selskapet fikk bare inn drøyt 27 millioner kroner.

Første handelsdag er i dag, fredag.

---

En 105 kvadratmeter stor leilighet i det nye Sommerrokvartalet i Oslo er solgt for 21,5 millioner kroner. Den ble kuppet foran nesten på 45 andre som sto som interesserte.

Kjøperen hadde tidligere tapt en budrunde om en toppleilighet i prosjektet, og klinket nå til med 1,6 millioner over prisantydning. Leiligheten ligger i femte av totalt åtte etasjer.

Selgeren kjøpte leiligheten høsten 2020, og tjener nå rundt 6 millioner på salget – før skatt.

---

Arctic-analytiker Kristian Spetalen er ute med en euforisk analyse på PatientSky, etter en av tidenes verste børsnoteringer.

Selskapet gikk på børs til 15 kroner pr. aksje. Bare et halvt år senere sto aksjen i 3 kroner, og der har den ligget siden.

Spetalen har nå tatt høyde for at halve selskapet er null verdt, trukket fra flere millioner og på toppen gitt 15 prosent rabatt. Selv da skal aksjen opp over 50 prosent, ifølge analytikeren.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Russlands vanvittige og brutale fremferd i Ukraina. Det vi ser på TV-skjermene døgnet rundt er for groteskt. Og løgnene Putin og hans nærmeste kommer med, er så absurde at man knapt kan tro det man hører.