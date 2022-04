Konfronterte Bill Gates om Tesla-short

I en twittermelding fredag innrømmer Tesla-sjef Elon Musk at han har spurt Microsoft-grunnlegger Bill Gates om han har en aktiv short-posisjon i Tesla.

«Jeg har hørt fra flere personer i TED, at Gates fortsatt har shortet Tesla for en halv milliard dollar, som er grunnen til at jeg spurte han, så det er ikke akkurat noen topp-hemmelighet», skrev Musk.

Twittermeldingen er en del av et svar til en annen twitterbruker som spurte om et skjermbilde av en samtale rundt temaet, mellom Musk og Gates, faktisk var ekte.

I den angivelige meldingsutvekslingen mellom de do milliardærene spør Musk: «Har du fortsatt en short-posisjon på en halv milliard dollar mot Tesla?», ifølge CNBC.



Gates svarer: «Jeg å beklager å måtte si at jeg har ikke stengt posisjonen. Jeg vil gjerne diskutere filantropimuligheter».

Musk svarer tilbake: «Beklager men jeg kan ikke ta din filantropi rundt klimaendringer seriøst når du har en massiv short-posisjon mot Tesla, selskapet som gjør mest for å løse klimaendringene».

CNBC har ikke fått svar fra Bill Gates rundt innholdet i meldingsutvekslingen. Elon Musk bekrefter i en twittermelding at innholdet er ekte, og skriver: «Ja, men det var ikke jeg som lekket det til NYT. De må ha fått det gjennom venner av venner».