Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Norske kryptoeiere kan risikere gigantisk straffeskatt.

Kun en brøkdel av de som eier kryptovaluta, har ført opp dette på selvangivelsen. Finner Skatteetaten ut at du skjuler kryptoverdier, kan straffeskatten bli på opptil 60 prosent.

Infrobric har hatt supervekst med sine systemer for adgangskontroll og digitalisering på byggeplasser.

Siden Dan Friberg overtok som daglig leder i 2016 har selskapet seksdoblet omsetningen, til 522 millioner svenske kroner.

Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum, vil forby aksjehandel på Stortinget.

Han mener dette er ekstra viktig nå, etter pendlerboligsakene og skattesaker.

Bondevik foreslår å praktisere et slikt forbud ved å enten fryse beholdningene når man blir valgt inn på Stortinget, eller ved å sette bort forvaltningen til eksterne.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det er rødt overalt. Makrotallene er entydig negative, og sett fra aksjemarkedenes side går det den gale veien. Det blir en smell.

Vi tror investorene bør legge til grunn at styringsrentene de kommende månedene vil stige raskere enn antatt. Vi ser for mye rødt nå, og vi vet jo hvordan sentralbanksjefene tenker. Krig pleier heller ikke å være så bra for vekst og velstand, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Årsrapport:

DLT

Makro:

Tyskland: IFO-indeks april, kl. 10.00

ØMU: Produksjon byggsektor februar, kl. 11.00

UK: CBI industritrender april, kl. 12.00

USA: Chicago Fed-indeks mars, kl. 14.30

Annet:

Norwegian Block Exchange: Ekstraordinær generalforsamling, Fornebu, kl. 10.00

Utenlandske:

Castellum

Ekskl. utbytte:

Aker, Entra