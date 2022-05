– Dette er ikke bunnen - frykter det blir verre

Aksjemarkedet har rast 3,5 prosent mandag formiddag. Jan Petter Sissener har opplevd mange slike børsfall før. Likevel er han bekymret.

– Ja det er grunn til å være bekymret. Det som skaper bekymring nå er lockdownen i Kina og også stadig stigende renter og inflasjon, sier Jan Petter Sissener, som forvalter hedgefondet Sissener Canopus.

– Børsfallet skyldes emerging market-uro. Tallene fra selskapene har vært veldig greie selv om få har vært ute hittil.

Kutt gearing

– I tillegg er det ingen som liker at det ikke blir en løsning på krigen.

– Hvordan skal man håndtere slike fall?

– ikke ha gearing. Det er det første bud for vanlige folk. Man skal sitte i selskaper som tjener penger og har skikkelige marginer. Det er rådet til private investorer.

– Hva er rådet til deg selv?

– Vi er 50 prosent vektet og har selskaper som spruter cash samtidig som vi shorter indekser. Vi er pluss/minus null for året, og for et longshortfond er det ganske bra for å si det forsiktig.

– Frykter det blir verre

– Frykter du at det kan bli verre?

– Det er ikke bunnen ennå. Jeg frykter at det blir verre. Mye er tatt ut av rentestigninger i markedet. Fed skal øke 50 punkter til, så skal det avta. Hva gjelder sykliske aksjer tror vi på olje og andre råvarer. Det blir en tidsforskyvning i investeringene, men vi tror sakte men sikkert på kjøpsmuligheter. Jeg klarer ikke bli veldig negativ.

– Hvis du ser hvordan børsene har gått hittil i år er USA ned 10 prosent, Eurostoxx er ned 12 og Sverige 15 prosent. Det har vært en betydelig nedgang allerede. Det kan falle 4-5 eller 10 til, men ikke mer enn det. Vi skal ikke ha noen meltdown nå. Vi får ikke både stigende renter og meldtdown i økonomien, sier Sissener.

Vurderer å kjøpe

– Snakker du om å kjøpe aksjer nå?

– Vi sitter og diskuterer om vi skal øke risikoen nå. Det er ikke langt unna at vi gjør det.

– Altså vurderer du ikke å selge?

– Nei, det er overhodet ikke aktuelt å redusere risikoen. Det er slik vi ser det.

– Men det kan hende det kommer innløsninger som gjør oss nødt til å selge, men vi er ikke der nå.

– Vi er mest spent på hva resultatsesongen bringer. Altså keep calm, sier Sissener.