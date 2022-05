Hermanrud: – Bare spørsmål om tid før du begynner å tape penger så det holder

Investor Peter Hermanrud ser starten på et brutalt børsfall om et eller to år, og venter børsfall på opptil 50 prosent, skriver DN.

Han har allerede begynt å forberede seg på dårligere tider, og har nå 15-20 prosent av porteføljen i kontanter.

– Jeg har i det siste også kjøpt litt salgsopsjoner på markedet. Det vil være uvanlig tidlig at nedturen starter nå, men tanken er at jeg skal sikre meg mer etter hvert, sier Hermanrud, som også gode råd til ferske investorer.

– Å passe seg for for mye selvtillit og absolutt ikke gire aksjer. Da er det bare spørsmål om tid før du begynner å tape penger så det holder. Jeg synes det er en forferdelig idé, sier han til avisen.

Allerede i starten av mars kunne Hermanrud fortelle Finansavisen at han hadde en høy andel kontanter og fryktet en skikkelig nedtur.

– Det ligger egentlig og venter på neste ordentlige nedtur. Det bør jo normalt komme en ordentlig nedtur her, sa han.

– Ja, jeg er fortsatt med i aksjemarkedet, men jeg har en del penger på sidelinjen. Jeg har 20 prosent på sidelinjen, som gjør at faller det ordentlig har jeg en god del tørt krutt som jeg kan kjøpe masse billige aksjer på, sa Hermanrud til Finansavisen.