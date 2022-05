Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Brødrene Tor André og Jan Frode Skeie er blitt søkkrike på billig sportsutstyr.

Sammen med aksjeinvestor Edvin Austbø har de skapt en vill pengemaskin av Sport Outlet. I fjor tjente selskapet over 270 millioner kroner.

Vår Energi tjener penger som gress, og har jekket opp utbyttet enda en gang.

Før børsnoteringen fristet selskapet med minst 700 millioner dollar i utbytte i år. Så ble det oppjustert til minst 800 millioner. Nå er det jekket opp til 1 milliard dollar.

Tom Erik Kristiansen, analytiker i Pareto, mener derimot at selskapet kunne utbetalt enda mer. Han argumenterer for at kontantstrømmen støtter betydelige økninger i utdelingene.

XXL har tapt over 300 millioner kroner i Østerrike. Nå skal det gjøres en strategisk gjennomgang, og en analytiker er tydelig på hva XXL bør gjøre.

Legg ned Østerrike, sier Øyvind Mossige i SpareBank 1 Markets. Han mener Østerrike har vært en stor skuffelse siden XXL åpnet i landet i 2017, med tap i hvert kvartal.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at det er grunn til å uroe seg når de amerikanske børsene er så svake.

Amerikanerne er lei av PE-tall på 50, 60 og 100, og det bør norske investorer også være. Tech- og vekstselskapene skal ned.

I USA blir nå selskaper som skuffer eller ikke innfrir, slaktet på børsene. Vi må nok gjennom noe lignende vi også, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Gram Car Carriers: Kl. 06.30, webcast kl. 11.00

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Aker BP: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Aker Carbon Capture: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Atea: Kl. 07.00, Thon Hotel Vika Atrium kl. 08.00, webcast

Axactor: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast/tlf kl. 10.00

Carasent: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Europris: Kl. 07.00, Nordeas hovedkontor kl. 08.30, webcast

House of Control Group: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Komplett: Kl. 07.00, Haakon VIIs gate 2 i Oslo kl. 09.00, webcast

MPC Energy Solutions: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norske Skog: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

SoftOx Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, Grand Hotel Oslo kl. 08.00, webcast

StrongPoint: Kl. 07.00, webcast kl. 08:15

Zaptec: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret og webcast kl. 09.30, tlf kl. 13.30