Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Stein Erik Hagen børsnoterte Komplett etter et fantastisk coronaår og solgte aksjer i stor stil etterpå. Det har vist seg å være et smart trekk.

Ved børsnoteringen i fjor sommer solgte Hagen aksjer for nærmere 1,7 milliarder kroner. Siden har Komplett-aksjen falt 35 prosent.

Eiendomsarving Anna Teresa Ramm Klaveness har kjøpt Lille Skauholmen i Kragerø off market.

Prisen på 37 millioner kroner gjør eiendommen til tidenes niende dyreste sjøhytte i Norge.

Ramm Klaveness er ett av fire barn av eiendomsinvestoren Jonas Ramm.

John Fredriksen har kjøpt seg opp til 16 prosent i tankrederiet International Seaways, en aksjepost som verdsettes til 1,7 milliarder kroner.

Frode Mørkedal, analytiker i Clarksons Platou, tror kjøpet er en god finansiell investering.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om sextrakasseringen av Liv Signe Navarsete.

Saken burde vært død for lenge siden, men det irriterer mange i Senterpartiet at den ikke har fått konsekvenser for noen.

Den skyldige kan altså være den nye forsvarsministeren. Vi får håpe han ikke blir tatt med buksene nede. En dag er det nok en i guttegjengen som sprekker, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

AqualisBraemar LOC: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.15, webcast

Aker BioMarine: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Q-Free: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Tomra: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Zalaris: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Itera: Kl. 07.15, Nationaltheatret Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Kraft Bank: Kl. 08.00, Teams kl. 08.30