Statens pensjonsfond Norge, forvaltet av Folketrygdfondet, fikk en avkastning på minus 0,1 prosent i 1. kvartal 2022. Dette tilsvarer 400 millioner kroner. Kapitalen var 332,5 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, går det frem av en pressemelding.

– Oslo Børs klarte seg relativt sett godt i kvartalet, noe som bidro til at vi opprettholdt kapitalen, sier Folketrygdfondets sjef Kjetil Houg i en kommentar.

Minus 0,1 prosent avkastning var 0,3 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen.

Avkastningen for aksjeporteføljen var 2,4 prosent i kvartalet, 0,4 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen for renteporteføljen var på minus 4,4 prosent, på nivå med referanseindeksen for renter.

– Det er god meravkastning i aksjeporteføljen i kvartalet, og den er fordelt på ulike sektorer. Vi har blant annet fått uttelling for våre investeringer i fiskeoppdrett, og det at vi er lite investert i forbruksvarer og eiendom, fortsetter Houg.

De siste ti årene har Statens pensjonsfond Norge levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 9,2 prosent, og ifølge meldingen dermed slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig.