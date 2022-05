Warren Buffett: – Det er en utrolig, gal situasjon

Berkshire Hathaway avholdt lørdag sitt første fysiske årlige aksjonærmøte siden 2019. Der kom styreleder og milliardær Warren Buffett med skarp kritikk mot spekulantene i markedet, og gikk så langt som å si at markedet har blitt en «spillebule», melder CNBC.

– Wall Street tjener penger, på den ene eller den andre måten, og fanger opp smulene som fanger av kapitalismens bord. De tjener ikke penger med mindre folk gjør ting, og de får en bit av dem. De tjener mye mer penger når folk gambler enn når folk investerer, sa Buffett under aksjonærmøtet.



Milliardæren beklaget seg ifølge nettstedet over at store amerikanske selskaper har «blitt pokersjetonger» for markedsspekulasjon. Han trakk frem skyhøy bruk av kjøpsopsjoner, og sa at meglerne tjener mer penger på dette enn enkel investering.

Storhandlet

Buffetts Berkshire brukte i løpet av første kvartal hele 41 milliarder dollar på aksjer, etter en lengre pause. Selskapets kontantbeholdning er nå på det laveste nivået siden tredje kvartal 2018.

Omtrent 7 milliarder av investeringene gikk til kjøp av aksjer i Occidental Petroleum, noe som økte Berkshires eierandel i selskapet til over 14 prosent. Totalt har har Buffett-selskapet nå investert mer enn 40 milliarder dollar i oljesektoren.

– Det er derfor markedet gjør sprø ting, og noen ganger får Berkshire en sjanse til å gjøre noe, påpekte Buffett, ifølge CNBC.

– Vi har folk som ikke vet noe om aksjer, som igjen får råd fra aksjemeglere som vet enda mindre. Det er en utrolig, gal situasjon. Jeg tror ikke at noe klokt land ønsker dette utfallet. Hvorfor vil man at landets aksjer skal handles på et casino?, sa Buffett.

Berkshires nettoresultat endte i første kvartal på 5,46 milliarder, ned fra 11,71 milliarder for ett år siden.