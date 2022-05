Stjerneforvalterens største frykt

ARK Invest-sjef Cathie Woods største frykt er nå at navn i porteføljen hennes kan bli snappet opp og tatt privat - slik som Elon Musk nå gjør med Twitter, melder CNBC.

– Vår største frykt for porteføljen akkurat nå er at selskapene våre blir tatt ut - at de blir kjøpt opp, sier forvalteren.

– Nå tar Elon personlig ut Twitter, noe som er enda mer interessant. Det hadde vi ikke forventet, sier Woods til CNBC.

Tro på Musk

Med 9,3 prosent er Musks Tesla ARK Innovationas toppost. Mens Wood nylig solgte seg ned, er planen foreløpig ikke å forlate selskapet helt.

– Jeg kan aldri si aldri, vet du. Dersom Tesla stiger 30 prosent, og noen av våre andre aksjer faller 20 prosent, vil det være en naturlig handel for oss. Men sannsynligvis vil det fortsette å være den største posten i porteføljen, sier hun.

Wood har også tro på hva Musk vil gjøre når han tar Twitter privat. Han måtte denne uken selge Tesla-aksjer for 8,4 milliarder dollar for å finansiere kjøpet.

– Vi tror han kan gjøre fantastiske ting med Twitter som et privat selskap, reorganisere modellen på en eller annen måte, samt åpne opp algoritmen, sier Wood til nettstedet.