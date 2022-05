Nordnet-statistikk for april viser at kunder nettokjøpte fond for 47 millioner kroner i løpet av måneden. Aksjefond ble nettokjøpt for 29 millioner og rentefond for 34 millioner kroner, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 16 millioner kroner.

Etter to måneder med nettosalg av fond kjøpte Nordnets kunder mer fond i april enn de solgte.

Men nettotegningen i aksjefond fortsatte i en måned der verdensindeksen falt 6 prosent (målt i norske kroner) og Oslo Børs rundt 2 prosent målt i norske kroner.

Norsk og globalt er pop

Norske aksjefond er stadig populære, og tre av de ti mest kjøpte fondene i april investerer i vårt hjemlige aksjemarked. Nordnets eget indeksfond var det mest kjøpte av alle fond i april, med Storebrand Verdi og Alfred Berg Gambak også på topp 10-listen. Hittil i år er Oslo Børs en av få børser i verden som er i pluss, takket være den sterke prisoppgangen på energi, råvarer og fisk.

Topp 10-listen inneholder også tre globale indeksfond.

– Jeg fremsnakker alltid globale indeksfond. Ved å kjøpe et globalt indeksfond får kundene et rimelig og diversifisert globalt fond som følger verdens aksjemarkeder. Man slipper også å følge med på hvilken region eller sektor som gjør det best, og om forvalteren gjør en god jobb, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en pressemelding.

Teknologi på salgstoppen

På salgstoppen ligger DNB Teknologi. Fondet er ned 10 prosent hittil i år, noe som er bedre enn de fleste andre teknologifond.

– Fondet er et defensivt teknologifond, med en betydelig andel trauste telekomselskaper. Det har derfor klart seg relativt bra i år, fortsetter spareøkonomen.

– Men de siste tre og fem årene har DNB Teknologi hatt mindreavkastning sammenlignet med referanseindeksen. Dette kan forklares av det samme, nemlig at fondet har hatt en defensiv tilt, noe som ikke har lønt seg på mellomlang sikt, legger han til.

Nærmest DNB Teknologi på salgstoppen i april var KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar og Landkreditt Utbytte.