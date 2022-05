ABG Sundal Collier og DNB Markets kapper kursmål

ABG Sundal Collier og DNB Markets nedjusterer ifølge oppdateringer kursmålet på Tomra, skriver TDN Direkt.

Med økt estimatrisiko på kort sikt, mener ABG ifølge nyhetsbyrået at det er begrenset støtte i Tomras verdsettelse, og peker på at aksjen handler på høye multipler, tilsvarende en justert P/E på 2022-estimater på 46 ganger.



Analytikerne i ABG Sundal Collier reduserer kursmålet til 400 kroner pr aksje, fra 435 kroner, og gjentar en hold-anbefaling.

Aksjen har falt 40 prosent på Oslo Børs hittil i år.

DNB gjentar kjøp

DNB Markets gjentar en salgsanbefaling på panteselskapet, ifølge TDN Direkt. Analytikerne i meglerhuset nedjusterer kursmålet til 310 kroner pr. aksje, fra 320 kroner.

Meglerhuset har nedjustert forventet resultat pr. aksje i 2022 med fire prosent etter selskapets kvartalsrapport, som følge av et mer aggressivt kostnadsinflasjonsmiljø enn tidligere forventet.

«Over tid forventer vi at Tomra overfører kostnadsøkningene til sluttkunder og at inntjeningen normaliseres, men vi fortsetter å mene at aksjen er overpriset» heter det.



Rekordhøy ordrereserve

Tomra hadde i første kvartal en EBITDA på 237 millioner kroner, ned fra 265 milliarder i samme periode i fjor.

Ifølge TDN Direkt hadde analytikerne på forhånd spådd en EBITDA på 265 millioner.

Inntektene beløp seg i perioden til 2,5 milliarder kroner, opp fra 2,3 milliarder i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet inntekter på 2,5 milliarder kroner.

Tomra meldte samtidig forrige uke om rekordhøy ordreinngang i første kvartal. For Tomra Recycling Mining vokste ordrereseervene 20 prosent valutajustert til 857 millioner kroner ved utgangen av første kvartal.

«Ordreinngangen var opp 16 prosent, og etterspørselssignalene er opp på tvers av alle forretningssegmenter. Leveringer har vært gode, men forsyningsmangel og inflasjon fortsetter å øke presset på marginene», heterdet i meldingen.