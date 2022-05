Rykte om russisk ubåt eller tastefeil bak børskollapsen?

Hva sto bak det plutselige børsfallet over hele Europa? Meglere Finansavisen har vært i kontakt med rapporterer om at det er spredt et rykte om en senket russisk atomubåt i Svartehavet. Rykter skal komme fra London, og være diskutert i chat'er, men selve ryktet synes ikke å stemme. Det som stemmer er at børsene reagerte voldsomt på kort tid.

Børsene over hele Europa stupte kraftig rundt klokken 10, hvorpå Oslo Børs var ned mer enn 4,5 prosent. Siden har børsene hentet inn det meste av fallet, men fortsatt er Oslo Børs ned 1,6 prosent.

I andre forum diskuteres det om at det handler om rebalansering av S&P-indeksen. På Infront-chaten spekuleres det i at en desimalfeil i forbindelse med denne rebalanseringen førte til børsstupet.

Fra Nordnet snakker man om at det mest sannsynlig handler om en menneskelig feil. Det snakkes om at noen har lagt inn handler på helt andre nivåer enn der børskursene befinner seg, og at dette har skapt det som omtales som et «Flash crash».