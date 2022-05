Pølsefingre, Olav Chen om markedsfall og stormvarsel fra Vestas

Et flash-crash mandag formiddag sendte sjokkbølger gjennom et allerede rødt nordisk aksjemarked. Vi får besøk i studio av Trygve Hegnar og Olav Chen, leder for global allokering i Storebrand. Vi snakker om kursfallet, inflasjonen og ukens rentemøter, samt om ting kan bli verre med nedstengninger i Kina. Vi ser også nærmere på advarselen den danske vindprodusenten Vestas kommer med til sine aksjonærer. 02_05_2022