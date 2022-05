Påsken ga kredittkort-boom

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i april med 0,6 milliarder kroner til 150,7 milliarder kroner, viser tall fra Gjeldsregisteret mandag.

Økt kredittkortbruk i påsken

Økningen skyldes at nordmenn har økt kredittkortbruken i påsken. Sammenlignet med april 2021, som var preget av Covid-restriksjoner, er kredittkortgjelden hele 25,8 prosent høyere i år.

- Det er ikke overraskende at kredittkortbruken går opp i april. Trenden etter avviklingen av Covid-restriksjonene har vært vekst måned for måned. Påskeferie med reiser og fritidsaktiviteter, samt høyere kostnadsnivå for husholdningene er sannsynlige årsaker til økningen, sier daglig leder Egil Årrestad i Gjeldsregisteret AS.