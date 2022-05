Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:



Bjørn Kjos' kryptobørs Norwegian Block Exchange lovet investorene gull grønne skoger og fikk skyhøy prising i børsdebuten.

Selskapet sliter med å tiltrekke seg nye kunder, og skylder blant annet på eksterne faktorer for at produktlanseringer har tatt lenger tid enn forventet.

Da NBX gikk på børs satt Bjørn Kjos på verdier for over 104 millioner kroner. I dag har eierposten krympet til i underkant av 55 millioner kroner, etter et kursfall på 50 prosent.

Storaksjonær i Link Mobility, Jens Rugseth, går i strupen på obligasjonsforvalter Philippe Sissener.

Mandag advarte Sissener i Finansavisen om en mulig rentebombe for en rekke vekstselskaper, deriblant Link Mobility, som har hentet penger i obligasjonsmarkedet. Rugseth avviser at økte renter kommer som et sjokk og fyrer tilbake:

– Hvis Philippe Sissener vet hva som skjer fire år frem i tid vil jeg vite hvilken spåkone han bruker

Mandag våknet europeiske investorer til et flash crash på nordiske børser.

Nasdaq i Stockholm, Helsinki og København falt brått, sammen med andre store børser i Europa.

Årsaken var en salgsordre fra en markedsaktør, fremgår det av en melding fra Nasdaq mandag.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bokmarkedet. I Norge eier de tre store dominerende forlagene også bokhandlerne. Forlagene forhandler med seg selv!

I Bokhandlerforeningen er det 480 medlemmer. Av disse eies 355 butikker av Ark og Norli. Ark eies av Gyldendal, mens Aschehoug kontrollerer Norli. Bortsett fra Nord-Korea finnes det knapt noe lignende, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 1. kv.:

Aker Solutions: Kl. 07.00, audiocast kl. 09.00

Borregaard: Kl. 07.00, hos ABG Sundal Collier kl. 08.00, webcast

Norsk Hydro: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast, tlf kl. 11.00