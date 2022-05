Alt fokus er på FED

Teorien er at det skal senke lånekostnadene og gi høyere utlånsvekst. I tillegg vil det stimulere aksjemarkedet og gi amerikanerne større formuer som igjen øker konsumentenes forbruk.

Kraftig oppjustering

Så sent som i september i fjor var det ventet at styringsrenten i USA skulle være uendret frem til 2023. Ved nyttår var det ventet at styringsrenten i slutten av 2022 skulle være 0.75 prosent, og nå er den ventet over 2.5 prosent.

Videre er det ventet at styringsrenten settes opp ytterligere 1 prosent i begynnelsen av 2023, før den kan settes noe igjen mot slutten av det året.

I tillegg har FED også stoppet støttekjøp av obligasjoner, og er i ferd med å begynne å trappe ned sin balanse i løpet av noen uker. Dermed er det duket for en av de raskeste pengepolitiske tilstramningene i USA noensinne.

Trenger hjelp

FED har en skjønnsmessig måte å styre renten, men det finnes også forslag til hvordan man kunne gjøre dette ved regler.

Et eksempel på dette er den såkalte Taylor-reglen. Atlanta FED har oppdatert en slik modell og den sier at styringsrenten i dag burde vært et sted rundt 7 prosent.

Hvis FED lykkes med å gjennomføre denne tilstramningen på så kort tid uten å påføre den amerikanske økonomien en resesjon, og dermed også en betydelig risiko for en global nedgangsperiode, har de klart noe de har slitt med tidligere. I så fall må de trolig ha god hjelp av en normalisering av forsyningskjedene, som har skapt betydelige problemer siden gjenåpningen etter corona.

I tillegg må arbeidsløse amerikanere igjen returnere til arbeidet i relativt stort monn. På den positive siden har markedet nå forstått risikoen og økt renteforventningene kraftig gjennom 2022. Derfor er det også muligheter for at rentene ikke blir så høye som nå forventet.

Vil prege markedet

Med dette bakteppet kan vi forstå at FEDs rentemøte 3. og 4. mai har stor relevans.

Blir det en renteøkning på 0,5 eller kanskje til og med 0,75 prosentpoeng som noen har tatt til orde for? Og hva med signalene fremover?

Uansett vil dette og de neste rentemøtene i USA prege både aksje-, rente- og kredittmarkeder de nærmeste månedene.