Økonominyhetene: Equinor-rekord, boligpriser og Adevinta-aksjene Schibsted vil bli kvitt

Equinor setter nye rekorder og kassen renner over. Konsernsjef Anders Opedal svarer på om det blir mer utbytte og om han kan levere grønn avkastning med all inflasjonen. Vi snakker også med Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund. Hun leverer vekst, men vil også selge unna Adevinta-aksjer – bare ikke til dagens prisnivå. I studio kommer boligmarkedsanalytiker Mari O. Mamre for å snakke om april-tallene, samt at vi også tar med dagens aksjetips og noen råd fra Nordic Semi-analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities. 04.05.2022