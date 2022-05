– Vi tror renten onsdag settes opp 0,5 prosent, som for øvrig er i tråd med de generelle forventningene. Videre begynner reduksjon av balansen i mai med 95 milliarder dollar, som videre skal trappes opp. Vi er spent på hva FED-sjef Powell sier om økonomien generelt, som blant annet viser tegn på svekkelse med hensyn til boligsektoren.

Utfordrende inflasjon

Onsdag kveld står Jerome Powell på talerstolen, der peker han på oljeprissjokket i kjølvannet av Ukraina-invasjonen som en faktor som øker inflasjonen ytterligere.

– Oljeprissjokket kom på toppen av den allerede voldsomme inflasjonen. Vi er nødt til å handle effekt for å begrense inflasjonen snarest mulig. Vi har redskapene og er klare for å iverksette de nødvendige tiltakene for å gjenopprette prisstabilitet på vegne av amerikanske forbrukere og bedrifter, sa Powell.

Stramt arbeidsmarked

Inflasjonen skaper et utfordrende arbeidsmarked, sa Powell:

– Arbeidsmarkedet er svært stramt, og inflasjonen er som nevnt svært høy. Vi er på vei til å øke renten til normale nivåer, og gitt at økonomien utvikler seg i tråd med våre forventinger forventer vi i komiteen (Sentralbanks-komiteen) å foreslå en renteøkning med 50 basispunkter ved de neste rentemøtene.

Wall Street stiger etter Powell-melding

Indeksene på Wall Street stiger like før 21.00 norsk tid etter at Powell under talen sa at en renteøkning med 75 basispunkter ikke var aktuelt. De tre hovedindeksene på Wall Street; Dow 30, S&P 500 og Nasdaq steg alle i underkant av 2 prosent på meldingen.

– Jeg tror vi starter å se at inflasjonen flater ut. Men det er svært vanskelig å spå fremtiden, selv kun 60-90 dager frem i tid. Dermed skal vi ikke slå fast med sikkerhet hva vi skal gjøre fremover, men vi kan selvsagt garantere at vi skal følge nøye med, melder Powell.