Wall Street stiger markant etter Powell-melding

Indeksene på Wall Street stiger like før 21.00 norsk tid etter at Powell under talen sa at en renteøkning med 75 basispunkter ikke var aktuelt. De tre hovedindeksene på Wall Street; Dow 30, S&P 500 og Nasdaq steg alle i underkant av 2 prosent på meldingen.

Styringsrenten ble hevet som ventet med 50 basispunkter med den hensikt å bekjempe den siste tidens voldsomme inflasjon. Dette er den største renteøkningen på to tiår.

Etter rentehevingen vil dermed renteintervallet være på 0,75 til 1,00 prosent

– I tillegg til rentehevingen har FED også stoppet støttekjøp av obligasjoner, og er i ferd med å begynne å trappe ned sin balanse i løpet av noen uker. Dermed er det duket for en av de raskeste pengepolitiske tilstramningene i USA noensinne, sier sjefsstrateg i Danske Bank, Anders Johansen.