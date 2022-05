Spår kjempeopptur i Nordic Semiconductor

Etter noen turbulente uker for halvleder-produsenten Nordic Semiconductor har Arctic-analytiker Henriette Trondsen satt et kursmål på 300 i aksjen.

– Vi venter at selskapet skal levere sterke resultater gjennom året hovedsakelig grunnet en sterk ordrebok og bedre tilgang til komponenter, som har vært en stor utfordring for industrien. Mesteparten av dagens inntekter fra Nordic Semiconductor kommer fra chips med kort rekkevidde, men jeg venter et sterkere bidrag fra chips med lengre rekkevidde ut året, sier Trondsen.

I kvartalsrapporten meldte Nordic Semiconductor at etterspørselen er større enn hva de klarer å levere. Er dette kun et luksusproblem, eller er det også et reelt problem, spør Marius Lorentzen:

– Det er et generelt problem for industrien da de ikke har tilgang til komponentene de ønsker å levere, og vi har ikke sett noen bedring siden forrige kvartal. I analysen min har jeg forutsatt at denne tilgangen bedres, svarer Trondsen.

Aksjen har falt 40 prosent siden nyttår, i likhet med mange andre tek-aksjer. Aksjen har falt sammen med hele halvleder-indeksen, mye grunnet frykt for en resesjon og dermed en lavere etterspørsel.

– Når krigen brøt ut i Ukraina var det frykt for at man ikke fikk tilgang på nok råstoffer til halvlederne, men på mellomlang sikt frykter jeg ikke dette, sier Trondsen.

Det som derimot bekymrer Arctic-analytiker er derimot en resesjon og en komponentmangel, hvilket selvsagt vil påvirke mine estimater, følger Trondsen opp med.