Tech- og ESG-boblene har sprukket for en stund siden og prisene har kommet tilbake til noe mer normale nivåer.

Men er tiden inne for å laste opp på nytt med et langsiktig perspektiv?

Nei, skal vi tro Ray Dalio, milliardær og grunnlegger av verdens største hedgefond Bridgewater Associates.

Kristoffer Pedersen i Nordea Markets drar ned kursmålet på Kahoot og tror ikke selskapet kommer til å klare å levere på guidingen.

Han advarte tilbake i januar om at toppselskapet som Roku og Tesla «helt klart er i ekstremt bobleterritorium», ifølge Marketwatch. Siden den gang har Tesla falt 24 prosent og Roku halvert.

Kan gå lenger

Han pekte også på andre tegn på det som omtales som et skummende – frothy – marked: økningen i skallselskaper, rekordmange børsnoteringer og stor økning i aktivitet i opsjonsmarkedet.

– Det ser ikke ut til at tech-aksjene er i en boble nå, men de har heller ikke svingt ut til det andre ytterpunktet, så det er ikke sikkert det er lurt å kjøpe dem ennå, sier Dalio i sitt LinkedIn-innlegg.

Han skriver at det kan ta lang tid før bobler forsvinner. Det tok to år i 1929 og ett år i tech-boblen i 1990.

Principled Perspectives

Chartene over viser boblene i 1929 og på 90-tallet sammenlignet med i dag. Vi ser tydelig at aksjene i dag nå er på nivåer som resten av markedet.

– Historien viser at når boblene sprekker så har de en tendens til å overkorrigere på nedsiden, snarere enn å stabilisere seg på mer normale nivåer, sier Dalio.