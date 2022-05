Anker dom om Schibsteds oppkjøp av Nettbil

Staten ved Konkurransetilsynet har anket Gulating lagmannsretts dom fra mars i år til Høyesterett, skriver Konkurransetilsynet torsdag.

Lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil.

– Konkurransetilsynet er ikke enig i lagmannsrettens dom og har derfor anket dommen til Høyesterett, sier juridisk direktør i Konkurransetilsynet Karin Stakkestad Laastad.

Konkurransetilsynet fattet vedtak som forbød transaksjonen i november 2020. Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda som stadfestet tilsynets vedtak i mai 2021. Schibsted tok ut søksmål for Gulating lagmannsrett, og lagmannsretten opphevet Konkurranseklagenemndas vedtak i mars i år.

Schibsted uttalte tidligere at oppkjøpet av Nettbil burde godkjennes.

– Vi har hele tiden ment at oppkjøpet av Nettbil burde vært godkjent, og mener dette er en god – og riktig – avgjørelse. Dette er bra for gründerne, for Nettbil, for Nettbils kunder og for oss i Schibsted, sa kommunikasjonsdirektør Atle Lessum hos Schibsted i en kommentar til Finansavisen da den nå ankede dommen ble lagt frem i mars.