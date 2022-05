Kraftig inkassoøkning: – Utviklingen er bekymringsfull

Antallet inkassosaker for foretak har økt med 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser ferske tall fra Kredinor, Norges største inkassoselskap målt i antall saker.

– Økte strømregninger og andre faste kostnader har skutt i været den siste tiden, og bedriftene har i liten grad vært omfattet av støtteordninger. Økt aktivitet i økonomien og mer handel kan også være årsaken til inkassoøkningen, sier adm. direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Bekymringsfull utvikling

– Norsk økonomi kom seg bra gjennom pandemien. Statlige støtteordninger kombinert med oppgang i norske næringer som olje, fiskeri og teknologi gjorde at vi kom ut av pandemien med den laveste arbeidsledigheten på 15 år, sier Nysteen.

Han erkjenner at det har vært en manglende oppfølging av små og mellomstore bedrifter fra inkassobransjen.

– Våre siste inkassotall viser en bekymringsfull utvikling. Inkassovolumet for privatpersoner har falt med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret. For foretak er det en oppgang på over 40 prosent. Det tyder på at det er næringslivet som opplever utfordringer med å betale regninger, sier Nysteen.

Over 50 prosent av norske selskaper har mellom én og fire ansatte. Nysteen peker på at disse ikke har dedikerte ressurser til god økonomioppfølging.

– Denne gruppen har vært stemoderlig behandlet av vår bransje. Vi må erkjenne at vi ikke har vært flinke nok til å følge opp disse foretakene med tilstrekkelig hjelp og støtte, sier Nysteen.

Kredinor vil ifølge Nysteen nå satse mer på å følge opp små bedrifter. Han ser denne satsningen som en viktig del av arbeidet til det nyfusjonerte selskapet mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi.