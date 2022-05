Trer ut av ledergruppen i Oljefondet

Petter Johnsen trer ut av ledergruppen i Norges Bank Investment Management, også kjent som Oljefondet. Han har vært en del av ledergruppen siden 2011 og var sjef for London-kontoret mellom 2013 og 2021.

Johnsen vil fortsette i Norges Bank Investment Management, men gå inn i en ny rolle hvor han blant annet vil jobbe med å styrke den aktive aksjeforvaltningen i Oslo.

– Det har vært et privilegium å få lede et så kunnskapsrikt og dyktig team. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd, og det vi har levert i form av avkastning og et sterkt renommé. Nå er tiden inne for å levere stafettpinnen videre og for teamet å utvikle seg videre, sier Johnsen.

Oljefondssjef Nicolai Tangen er svært fornøyd med at Johnsen blir i Norges Bank Investment Management.

– Petter har gjort en særdeles god jobb som direktør for aksjeinvesteringene. Resultatene taler for seg, sier Nicolai Tangen.

Det er nå startet en intern rekrutteringsprosess for å finne Johnsens etterfølger.