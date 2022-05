GODT JOBBET: Både aksjer og obligasjoner fikk en tøff start på året, men adm. direktør Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management gjorde sitt for å begrense skaden for fondet. Her avbildet i speilsalen i Norges Bank da tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen holdt sin siste årstale. Foto: NTB