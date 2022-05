Dette skjer i dag – fredag

Instabank

R8 Property

Melhus Sparebank

SpareBank 1 Nord-Norge

Reach Subsea

Cyviz (Årsrapport)

SpareBank 1 SMN

Hofseth Biocare

Scatec

Arendals Fossekompani

Sparebanken Sør

SpareBank 1 Østlandet

Archer

Presentasjoner

SpareBank 1 Nord-Norge (08.30)

Arendals Fossekompani (09.00)

Archer (09.00)

Scatec (09.00)

SpareBank 1 Østlandet (09.00)

SpareBank 1 SMN (09.30)

Reach Subsea (10.00)

Sparebanken Sør (11.00)

Helgeland Sparebank (13.00)

Generalforsamlinger



Belships

Edda Wind

Lifecare

Eksklusive utbytte

Odfjell (1,00 kroner)

For øvrig merker vi oss at SAS legger frem trafikktall for april klokken 11.00.

Makro, Norge (SSB)

Internasjonale reserver og valutalikviditet, april 2022

Digitalisering og IKT i offentlig sektor, 2022

Makro, utenlands

Japan: KPI Tokyo-området, april (01.30)

Tyskland: industriproduksjon. mars (08.00)

Canada: sysselsetting, april (14.30)

USA: sysselsetting, april (non-farm payrolls, 14.30)

Månedens viktigste

Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

Konsensus peker mot at 391.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i april, noe som i så fall vil være ned fra 431.000 i mars.

Ledigheten ventes inn på 3,5 prosent, noe som i så fall vil være ned fra 3,6 prosent i mars. Timelønnsveksten ventes uendret til 0,4 prosent.

Foreløpige tall sluppet torsdag viste for øvrig at produktiviteten utenfor landbrukssektoren (non-farm productivity) falt 7,5 prosent i første kvartal, mot ventet et fall på 5,4 prosent.

Produktiviteten har ikke falt i samme takt siden tredje kvartal i 1947.

Kilder: Euronext, Trading Economics, SSB, Archer