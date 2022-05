Berntsen om børsfallet: – Optimismen var borte vekk

Torsdag fikk mange investorer en solid kalddusj da Nasdaq-indeksen stupte 5 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 3,6 prosent og 3,1 prosent.

Optimismen ble blåst bort

«Optimismen etter onsdagens rentemøte i Fed, der den amerikanske sentralbanken satte opp renten med “bare” 0,5 prosentpoeng, var borte vekk torsdag. Mange investorer (ikke alle) tror den økonomiske nedturen blir større enn det Fed forventer. Spørsmålet er om store deler av verden vil gå i resesjon som en følge av høy prisvekst og tilhørende oppgang i de korte rentene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.

Han mener det er viktig å understreke at aksjemarkedene samlet sett har priset inn mye elendighet allerede, gitt at de aller fleste børsindeksene i verden enten er i dyp korreksjon (ned inntil 20 prosent fra toppen), eller i “bear market territory” (ned over 20 prosent fra toppen).

Muligheter for langsiktige investorer

«En rekke enkeltselskaper, inkludert selskaper som produserer produkter og tjenester som verden vil trenge også i fremtiden, handles ned både 30, 40 og 50 prosent. Med andre ord er det ikke manko på muligheter for den langsiktige investor i dagens markedet», skriver Berntsen.

Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen fredag. Ifølge Business Insider ligger det an til at Dow Jones vil åpne ned 0,2 prosent, at S&P 500 vil falle 0,3 prosent og at Nasdaq starter dagen med en nedgang på 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,08 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 29,3 prosent til 32,87.